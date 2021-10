«Au stade, on a plus de fans que les garçons»

Après plusieurs années au SC Bettembourg, la Luxembourgeoise Kate Thill (19 ans) a décidé cet été de traverser l'Atlantique pour poursuivre sa progression à Bridgeport, une ville portuaire située à 45 minutes de train de New York. «Au début, je pensais rester en Europe, mais il fallait trouver une université, un club pas trop loin et une voiture pour faire les trajets, raconte l'internationale. Aux États-Unis c'est plus simple, tout est au même endroit».

Dans sa nouvelle université, l'étudiante en management du sport a découvert un cadre idéal pour concrétiser ses rêves de monde pro. «Le football est plus physique là-bas, il faut beaucoup courir. On va à la salle de sport trois fois par semaine et on peut y retourner sur notre temps libre». Dans une faculté réputée pour son équipe de soccer, vainqueur la saison dernière du championnat de D2 des universités, Kate Thill se frotte à des joueuses de différentes nationalités, venues pour progresser dans un pays où le foot féminin prend le pas sur le masculin. «Au stade, on joue devant plus de fans que les garçons. Parfois, il y a 500 personnes à nos matches», souligne la buteuse.

Absente lors de la première fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 en septembre, l'attaquante est revenue deux semaines en Europe en octobre pour défendre les couleurs du Luxembourg. Après avoir joué 15 minutes en Autriche (5-0), elle pourrait avoir plus de temps de jeu face à la Macédoine du Nord aujourd'hui (13h30). «C'est le match le plus important. On peut réussir à faire quelque chose, mais elles sont favorites», précise la Luxembourgeoise, qui ne pourra pas être de tous les rassemblements. «Ce sera difficile avec l'université. Là je manque deux semaines de cours qu'il va falloir que je rattrape».

