Cargolux a des idées pour réduire les nuisances

Le débat sur les vols de nuit et les nuisances qu’ils peuvent engendrer est encore revenu récemment dans l’actualité. Dans ce contexte, l’opérateur de fret aérien Cargolux a sa part de responsabilités, et dit l’assumer. Mais aussi tout mettre en œuvre pour minimiser ces mouvements entre 23h et 6h, «pour lesquels on doit à chaque fois rendre des comptes au ministère des Infrastructures», explique Claude Zehren, vice-président exécutif en charge des opérations de vol.

Et d’ajouter: «Les décollages ou les arrivées après 23 h sont la conséquence d’imprévus. Nos avions font trois ou quatre escales avant de revenir au Luxembourg. Il faut faire avec les différents fuseaux horaires et il peut y avoir des retards pris à chaque arrêt entre la manutention et la maintenance... De même, un chargement de grande taille ou d’un certain poids peut nécessiter plus de temps que prévu». Les transports d’animaux, de médicaments ou de denrées périssables nécessitent eux aussi une certaine flexibilité.

Claude Zehren évoque une piste de travail que permettent les Boeing 747-8. Ils peuvent décoller en prenant plus vite de l’altitude, ralentir pour survoler la ville, avant de remettre les gaz. Et limiter ainsi le «tapis de bruit». Un travail mené avec l’Administration de la navigation aérienne qui vise aussi à optimiser l’approche sur la piste, en fixant des points de repère précis, à partir desquels les avions peuvent lâcher les gaz.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)