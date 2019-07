42°C attendus ce jeudi... puis 23°C dimanche!

On vous l'annonce depuis plusieurs jours, ce jeudi devrait être la journée la plus chaude de la semaine et le pic de cet épisode caniculaire. Le pays est placé en alerte rouge pour «danger extrême» et MeteoLux prévoit des maximales «entre 38 et 40 degrés» dans l'après-midi. Le mercure pourrait même atteindre 42 degrés «le long de la Moselle, au centre du pays et la frontière sud du pays».

Évidemment toutes les recommandations et mesures liées à la canicule sont en vigueur toute la journée et jusqu'en début de soirée. Il fera encore chaud vendredi, jusqu'à 35 degrés, mais l'alerte passe du rouge à l'orange et les températures vont ensuite subitement baisser. Il fera 29 degrés samedi puis le mercure se stabilisera autour de 23 degrés dès dimanche et pour le début de semaine prochaine.

(nc/L'essentiel)