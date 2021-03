Qui est concerné par la prochaine phase?

«La campagne de vaccination suit son cours avec les autres vaccins qui sont à notre disposition», avait indiqué le ministère de la Santé en début d'après-midi dans un communiqué sur la suspension d'un lot du vaccin AstraZeneca au Luxembourg. Place désormais à la troisième phase de vaccination avec l'envoi des premières invitations à partir de la semaine prochaine.

Seront invitées à se faire vacciner les personnes vulnérables touchées par des maladies qui leur font risquer une forme grave du Covid-19. C'est notamment le cas des résidents immunodéficients, de ceux qui ont été infectés par le VIH, mais aussi des personnes qui souffrent de maladies respiratoires chroniques sévères (mucoviscidose, fibrose pulmonaire chronique sévère, asthme sévère entre autres).

D'abord les plus âgés

Cette troisième phase s'adresse aussi à ceux qui sont touchés par une maladie cardiovasculaire ou une insuffisance rénale, mais également aux personnes touchées par «l'obésité morbide» (indice de masse corporelle > 40 kg/m2).

Les premiers invités seront les plus âgés, qui ont entre 70 et 74 ans (phase 3a). Ils pourront prendre rendez-vous dans le centre de vaccination de leur choix. Puis viendra le tour des plus jeunes considérés comme «significativement vulnérables» (phase 3b). Pour eux, c'est le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui se chargera de l'injection.

«Les invitations seront envoyées au fur et à mesure et en fonction des livraisons de vaccins», précise le ministère de la Santé.

