Les élus partagés sur l'obligation vaccinale

La majorité en faveur de l'obligation vaccinale, sous conditions

Le débat sur l’obligation vaccinale au Covid-19 est «très sensible», a reconnu jeudi, Paulette Lenert, ministre de la Santé, alors que le débat à la Chambre des députés, demandé par le Premier ministre Xavier Bettel, va débuter cette semaine. Sans être réticente par principe, la vice-Première ministre socialiste liste les questions autour «du travail, des loisirs, des sanctions» pour les récalcitrants. Elle craint que les discussions sur le sujet durent «des semaines».

L’idée semble faire son chemin dans la majorité, mais avec quelques réserves. «Il s’agit de mesures contraignantes, qui nécessitent une justification», avance l’écologiste Josée Lorsché. Son parti s’est prononcé en faveur de la mesure, car «il faut que le système de santé puisse continuer à fonctionner, sans activer le plan 4». La députée aimerait cependant qu’avec l’obligation vaccinale soit attribué «un délai, en fonction d’une date ou de l’évolution de la pandémie». Autre chef de fraction de la majorité, Gilles Baum (DP) se dit «favorable, sachant qu’un certain nombre de points seront éclaircis ces prochains jours en interne et au sein de la coalition».

Le CSV aussi, mais «ne donne pas de carte blanche»

Le CSV pourrait aussi voter la mesure, à en croire Martine Hansen, coprésidente de la fraction: «Nous voulons sortir le plus vite possible des restrictions. Or, la science nous dit que la vaccination est la solution. Donc nous sommes pour l'obligation». La députée attend tout de même les détails de la mise en application. «Nous ne donnons pas carte blanche au gouvernement», avant d'expliquer que la mesure doit concerner les seuls majeurs et être limitée dans le temps. Enfin, elle pose la question des personnes pour lesquelles s'appliquerait la mesure: «Les frontaliers doivent logiquement être concernés, que cela passe par la loi ou le certificat 2G au travail».

Déi Lénk et l'ADR opposés à la mesure

Deux partis sont en revanche clairement contre l’obligation vaccinale. «Il n’y a pas d’élément ou d’étude justifiant cette mesure drastique», lance Nathalie Oberweis (déi Lénk). Tout en louant la vaccination, elle dénonce «une forme d’obligation indirecte qui existe déjà aujourd’hui», avec les différentes restrictions. De son côté, Fernand Kartheiser rappelle que son parti ADR «a toujours été pour la vaccination volontaire et contre l’obligation». Lui aussi dénonce «une obligation cachée, socialement injuste» avec les mesures actuelles.

Les Pirates consultent

Sven Clement, dont le parti Pirate a consulté ses membres, est plus mesuré. «Le sujet regroupe de nombreuses questions, il doit impliquer au-delà des 60 députés, c’est plus compliqué qu’un simple "oui" ou "non"». La formation consulte actuellement ses membres et présentera sa position dans le courant de la semaine.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)