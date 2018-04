Hausse des vols: la faute à la clé sans contact?

Si le nombre de vols dans les véhicules a augmenté de 27,4% entre 2016 et 2017 c’est peut-être parce que «les auteurs utilisent de plus en plus des systèmes facilitant l'ouverture et/ou le démarrage de véhicules (clé sans contact)», a indiqué le ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider, dans une réponse parlementaire aux députés Léon Gloden et Nancy Arendt.

Les recommandations de la police



• Placer son véhicule dans un garage fermé, respectivement ne pas le placer directement devant la maison

• Mettre le système d'alarme en marche

• Ne pas laisser la clé du véhicule près des entrées de son habitation

• Placer la clé dans un coffre à clé à blindage spécial, empêchant l'émission des ondes radio

• Afin de réduire la portée du signal, la clé peut être enveloppée dans plusieurs couches de papier aluminium respectivement dans une boîte en aluminium, tout en sachant que cela ne garantit pas une protection à 100%

• Faire attention à des objets suspects se trouvant près de la serrure de la porte du conducteur comme par exemple des boîtes, sacs, valises, etc., dans lesquels les voleurs ont éventuellement placé leur scanner.

«Pour remédier à cette délinquance, des patrouilles préventives ont été effectuées par la police sur les parkings publics afin de sensibiliser les conducteurs de véhicules de ne pas laisser des objets de valeur dans leur véhicule», poursuit le ministre. Une nouvelle campagne de sensibilisation (messages dans les médias, flyers…) sera bientôt présentée et s’appuiera sur un visuel imaginé par une classe artistique du Lycée des garçons d’Esch-sur-Alzette.

47 interpellations en flagrant délit

Par ailleurs, plutôt que de commenter la hausse du nombre de cambriolages dans les maisons non-habitées entre 2016 et 2017 (+16,4%), le ministre a préféré souligner la baisse globale du nombre de cambriolages entre 2014 et 2017 (-21,2%).

«Ces chiffres montrent que les mesures de sécurité (y inclus protections mécanique et électrique) ont porté leurs fruits et que la sensibilisation auprès du public a augmenté la vigilance des citoyens qui ont plus souvent averti le 113 de comportements suspects», conclut Étienne Schneider qui se félicite que la campagne «anti-cambriolage» menée du 2 octobre 2017 au 31 janvier 2018 ait «conduit à l'interpellation de 47 auteurs en flagrant délit et à l'identification de 123 auteurs suite à des enquêtés des différents services de la police grand-ducale».

(mc/L'essentiel)