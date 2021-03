«Rester fermé aurait été plus simple, mais...»

Bien sûr, il faudra que la situation sanitaire reste stable pour le feu vert définitif, mais à la Brasserie Beaulieu dans la capitale, on s'organise déjà pour la réouverture des terrasses le 7 avril. À peine Xavier Bettel avait-il fait son annonce mercredi que l'appel était lancé sur Facebook. «Besoin de mobilier d’extérieur, de tables et de chaises, mais surtout pas du neuf! Si vous projetez de changer ou de donner tout cela, on est là pour la récup!». Le message n'a pas été vain. En à peine 24 heures, la Brasserie a trouvé de quoi s’équiper.

Des terrasses partout?



La Fédération Horesca a demandé aux communes «d'autoriser un maximum de terrasses», toutes les entreprises n'en ayant pas. La capitale et Grevenmacher étudient déjà la question. La loi doit encore définir les terrasses (vérandas?) et les modalités du registre à signer par les clients pour le tracing. Comme pour les livraisons, les restaurants qui ouvriront des terrasses ne renonceront pas aux aides en place. Ils ajusteront le décompte du chômage partiel aux heures prestées pour ceux qui auront travaillé.

Au Domaine de la Gaichel, Céline Guillou n'a pas mis plus de temps à trancher. Mais autrement. Les trois restaurants du Domaine ne rouvriront pas le 7 avril. «C'est très bien pour les gens en ville ou la petite restauration. Pour nous, la gestion des stocks de produits frais et du personnel serait ingérable. Si on commande, qu'on met tout en place et qu'il pleut... Si on était à Dubaï, je mettrais des tables partout dans le jardin. Mais là, les risques de pertes sont trop grands», dit-elle, saluant la décision du gouvernement de laisser aux restaurateurs «la possibilité de choisir».

Renzo Bellanima, gérant du Delirio Culinario, dans la capitale, réfléchit à ouvrir sa terrasse «afin de montrer que le restaurant existe toujours», car d'après ses premiers calculs, «ce ne sera pas rentable. Les serveurs, actuellement au chômage partiel, devront être rappelés la veille pour le lendemain, selon la météo, ce sera un bazar à gérer. «Rester fermé aurait été plus simple».

(Jean-François Servais et Nicolas Martin/L'essentiel)