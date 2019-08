Slipknot pour un concert d'horreur à la Rockhal

C'était prévisible, mais maintenant c'est officiel. Le groupe de métal américain Slipknot se produira le 1er février 2020 dans le cadre d'une grande tournée européenne à la Rockhal à Belval, pour présenter leur nouvel album «We are not your kind». Il y a fort à parier que le show sera riche en effets pyrotechniques. Le groupe ne vient pas seul, il sera accompagné tout au long de sa tournée par Behemoth.

Announcing our Europe & UK Tour 2020 with @BehemothBand, 14 January - 24 February. Pre-sale begins 27 August for OT9 Fan Club members and those who purchased an album from the Roadrunner Store. General Tickets & VIP go on-sale 30 August at https://t.co/i1F2QTSxf3 pic.twitter.com/0eOo24VyvT