Vaincre Chypre pour rêver de plus grand

Cette fois ils y sont. Après un match amical contre l’Autriche aux airs d’entraînement grandeur nature (0-3), les Luxembourgeois sont arrivés à Chypre jeudi après-midi, totalement concentrés sur leur match de samedi (18 h). S’ils s’imposent à Nicosie puis contre l’Azerbaïdjan mardi à Josy-Barthel, la première place de leur groupe de Ligue des nations sera assurée en même temps que l’accession à la Ligue B.

«On peut écrire l’histoire, reconnaît le défenseur Dirk Carlson. Mais ça ne sert à rien de se faire des films, on est concentrés sur les deux matches qui arrivent. Si on les gagne, là on pourra faire la fête ensemble dans le vestiaire».

Samedi, face à un adversaire dominé en octobre à Luxembourg (2-0) et dans un stade que certains connaissent bien pour y avoir battu l’APOEL Nicosie avec le F91 Dudelange l’an dernier, l’exploit semble réalisable.

Le vécu de certains joueurs

Il sera nécessaire de retrouver l’envie et la maîtrise du mois d’octobre, tout en s’appuyant sur le vécu de certains éléments qui commencent à avoir l’habitude des grands soirs. Depuis le dernier match face aux Chypriotes, Gerson Rodrigues a découvert la Ligue des champions face à la Juve et au Barça et Laurent Jans la Ligue Europa.

Il faudra confirmer ce nouveau statut samedi au GSP Stadium pour se rapprocher de la Ligue B. Un sommet qui ne serait qu’une étape à en croire le gardien Anthony Moris, qui imagine déjà la sélection luxembourgeoise se mêler à la lutte pour se qualifier à un grand championnat dans un futur proche.

(Tom Vergez/L'essentiel)