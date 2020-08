Les forêts de la Grande Région pour «faire le vide»

Souvenez-vous, en janvier 2016, L'essentiel dressait le portrait d'Eric Brisbare, 33 ans à l'époque, accompagnateur en montagne et... conseiller en management de la finance pour un grand cabinet au Luxembourg. Quatre ans plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts pour cet amoureux de la nature au profil hors-norme. Depuis notre article, il a non seulement conforté son activité-passion en développant sa petite entreprise d'accompagnateur pour des groupes ou en individuel, mais aussi publié son livre, «Bain de forêt» (éd. Marabout), dont il a pu faire la promotion sur de célèbres plateaux télévisés. Au point, même, d'avoir mis à mi-temps son métier dans la finance.

Alors qui mieux que lui, aujourd'hui, pour nous livrer quelques conseils dans l'objectif de se ressourcer au mieux après le confinement, et alors que le Luxembourg fait face à un rebond de l'épidémie de coronavirus? Eric Brisbare le confie pour lui-même déjà, cette période «a tout chamboulé». Une explosion d'émotions pour celui qui est devenu papa il y quatre mois et dont la compagne travaille dans le milieu hospitalier. «Ces derniers mois ont été une vraie quête de sens», confie-t-il. Et déjà il ressent ce besoin «de se reconnecter à la nature», auprès des clients qui recommencent à le solliciter depuis le déconfinement.

«On oublie le stress, nos agendas...»

C'est très simple, pour se ressourcer, Eric Brisbare propose plusieurs formules, à l'heure, à la journée, sur le week-end. «À travers des marches, où l'on adopte un rythme plus lent, on observe, on sent, on goûte, on touche... on fait le lien avec l'environnement, la biodiversité pour faire le vide». Le tout en forêt, au Grand-Duché ou dans le massif vosgien, en France, «loin de la pollution sonore et visuelle». Cette offre de petits séjours bien-être, qui s'adressent aussi aux familles avec enfants, existe depuis quelque temps mais prend tout son sens, aussi, en cette année 2020 très particulière.

«On travaille sur la respiration complète, on oublie le stress, nos agendas...», poursuit le jeune homme de 37 ans qui a également dû s'adapter au contexte. Ces derniers jours par exemple, une excursion autour du Mont Blanc a été annulée, certains refuges n'ayant pas encore obtenu l'autorisation de rouvrir côté italien. Le petit truc d'Eric Brisbare, c'est la sylvothérapie, une approche naturopathique qui s'appuie sur les principes actifs et les molécules naturellement sécrétées par les arbres. Une expérience qui promet d'en découvrir autant sur ce qui nous entoure que sur soi-même, et ce n'est pas négligeable.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)