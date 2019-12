Malade, Noah veut être en apesanteur au Luxembourg

«S'il existe une réalité qui dépasse le rêve, c'est ceci: Vivre», disait Victor Hugo dans «Les Misérables». Malgré les difficultés et la maladie, Noah, 15 ans, applique cette citation à la lettre, et peut compter sur l'énergie de Kanner Wonsch pour rendre l’impossible réalité. La folle idée en question? Offrir une expérience en apesanteur au Luxembourg à l’adolescent, qui souffre d'anémie aplasique, une grave déficience immunitaire. À défaut d'aller dans l'espace, le jeune Luxembourgeois aurait la possibilité de tester la gravité martienne et lunaire, le temps d'un instant. Une expérience de vie mémorable pour ce passionné d'astronomie...

Pour s’inscrire, il faut envoyer un e-mail à l'adresse info@wonsch.lu

Reste désormais à la mettre en pratique, et c'est là que tout se complique. Marcel Hagendoorn, président de Kanner Wonsch, reconnaît qu'il s'agirait du «rêve le plus fou» jamais réalisé par la société d'impact sociétal. Lui et son équipe vont ainsi essayer de faire venir un Airbus A310 Zero-G, de Bordeaux au Findel, afin de mettre en place un vol unique de deux heures, le 17 avril prochain.

Une opération au coût substantiel... D'où la nécessité de vendre les 39 places restantes aux personnes qui seraient, comme Noah, tentées par l'expérience. Étant donné le prix important du voyage par personne (7 500 euros), une tombola a été mise en place avec l'occasion de remporter le droit de prendre place à bord de l'appareil (1 chance sur 400, 20 euros le ticket), en plus de réaliser une bonne action...

L'intégralité des recettes sera en effet allouée à l'acheminement de l'Airbus et au financement du vol. Kanner Wonsch a jusqu'au mois de mars pour remplir l'avion. En cas d'échec, tous les gagnants, ainsi que Noah, devront se déplacer à Bordeaux pour s'envoler à bord de l'A310 Zero-G et passer une vingtaine de secondes en apesanteur... «Noah va vivre son rêve. La seule question est de savoir si cela se passera à Bordeaux ou au Findel», conclut Marcel Hagendoorn.

(Thomas Holzer/L'essentiel)