Le gouvernement attaqué par l'opposition

Chef de fraction du CSV, Martine Hansen a été la première à s'exprimer à la tribune de la Chambre des députés, ce mercredi matin. Elle a fait feu de tout bois sur l'accord de coalition en s'attaquant principalement aux mesures phares du gouvernement. À propos de la gratuité des transports, Martine Hansen a souligné que «les transports en commun doivent être une véritable alternative au transport individuel». Elle s'inquiète aussi du financement de cette gratuité. «Pour financer les transports gratuits, il nous faut plus de recettes, plus de croissance et cela signifie qu'il faudra encore faire venir plus de personnes au Luxembourg», a-t-elle insisté.

Des mots qui ont eu le don de faire sortir le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) de ses gonds. «Je vous entends depuis une semaine et vous citez l'accord de coalition à tort et à travers», a-t-il lâché très énervé. «Je vous invite à vous passer de voiture pendant une semaine», a-t-elle rétorqué. Une joute verbale des plus animée à laquelle s'est mêlé le Premier ministre, Xavier Bettel (DP), qui a demandé que les ministres puissent réagir «au cas par cas» aux interrogations des députés. Pas vraiment du goût de l'opposition. «Au Parlement, c'est le Parlement qui a le dernier mot et pas le gouvernement», a réagi Gast Gibéryen, de l'ADR. Ambiance tendue alors que le nouveau président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, tentait tant bien que mal de ramener le calme dans les rangs.

Tourisme à la pompe et véhicules diesel

Les questions de Martine Hansen ne se sont pas arrêtées là. Elle a démonté la volonté du gouvernement de légaliser le cannabis récréatif. «L'urgence dans le domaine de la santé, ce n'est pas le cannabis mais justement le fonctionnement des services d'urgence». Plusieurs fois, la chef de fraction du CSV a invité la coalition à s'inspirer du programme de son parti pour l'économie circulaire mais aussi pour la stratégie nationale de sortie du glyphosate.

À quelques semaines de l'Autofestival, Martine Hansen a aussi interrogé le gouvernement sur la taxation supplémentaire des carburants «dont on ignore de combien elle sera et quand elle entrera en vigueur». Citant l'accord de coalition sur la réduction du nombre de véhicules au diesel, elle a aussi demandé «ce que cela signifie et si la décision sera annoncée avant l'Autofestival?». Dans la foulée de Martine Hansen, c'est Eugène Berger, du DP, qui s'est présenté à la tribune pour défendre l'accord de coalition. Le socialiste Alex Bodry lui a succédé pour, lui aussi, défendre le programme du gouvernement. Puis, les débats continueront mercredi après-midi.

D'Ried vum @HansenMartine2 zur #Regierungserklärung2018 vun 9 Auer un an der @ChambreLux ënnert dem Tittel : Schéiwieder-Pak ouni Zukunftsfundament — CSV (@CSV_news) 12 décembre 2018

(Patrick Théry/L'essentiel)