L'école sera obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans

«Le Covid n'est pas une excuse pour renoncer à notre mission d'éducation», a souligné Claude Meisch, le ministre DP de l'Education nationale, en présentant le dispositif sanitaire de la rentrée 2021-2022. Il a dévoilé ce lundi matin les grands axes pédagogiques de la nouvelle année scolaire et des suivantes.

Des secouristes pour la santé mentale des jeunes



En 2020-2021 des formations premier secours en santé mentale ont commencé dans les établissements (26 secouristes formés dans 16 lycées). L'objectif est d'en former 80 de plus en 2021-2022, avec au moins un par lycée. 10% des enseignants doivent pouvoir être formés d'ici 2025.

Éviter le décrochage

Une loi déposée cette automne prolongera bientôt l'obligation scolaire de 16 à 18 ans. Une mesure qui devrait se mettre en place pendant trois ans. «Il ne s'agit pas de forcer d'aller à l'école des enfants qui ne le souhaitent plus, explique Claude Meisch. Il faudra des propositions alternatives par exemple via des centre d'insertion socioprofessionnelle». La Summerschool sera pérennisée, et une offre alternative est prévue pour les élèves en décrochage. Ces derniers représentent chaque année «7 à 8 % des effectifs», note le ministre.

Une rentrée digitale

«On ne sait pas à quoi ressemblera l'avenir mais le digital sera important». Le ministre Claude Meisch a aussi annoncé une série de mesures pour aider les jeunes à appréhender un environnement digital. Le coding généralisé l'an passé au cycle 4 du fondamental apparaît aux cycles 1 à 3. Et les Digital Sciences seront une nouvelle discipline au secondaire. D'abord en 7e dans 18 lycées volontaires cette année. Puis dans toutes les 7e et des 6e en phase pilote en 2022-2023 et dans toutes les 7e, 6e et 5e. Algorithmes, pensée critique, cybersecurité, banques de données, robots ou intelligence artificielle seront abordées. Enfin, pour lutter contre la pénurie des métiers de l'informatique, un Digital Learning Hub ouvrira en novembre à Belval.

Mieux former ceux qui encadrent des petits

Face au défi de la formation des personnels qui encadrent des enfants et des jeunes (et à la pénurie), un nouveau diplôme d'aptitude professionnelle «Education» verra le jour en 2022-2023. Les diplômés contribueront à initier les petits aux différentes langues. L'Etat offrira à partir de 2022 des formations gratuites au personnel éducatif des crèches et maisons relais, en partenariat avec les organismes de formation continue.

Booster le Luxembourgeois

L'institut national des langues lancera à la rentrée 2022 une plateforme d'apprentissage «le Luxembourgeois pour tous» à disposition de tous, gratuitement. Dès cette rentrée, un nouveau cours de Luxembourgeois arrive en 4e du secondaire classique et général. À raison d'une leçon par semaine il remplace l'enseignement du Luxembourgeois en 7e.

Davantage d'écoles européennes

Une nouvelle école européenne arrive à Luxembourg pour 2022-2023: primaire à Cessange, secondaire sur le Campus Geesseknappchen. En outre, une école ouvre à Mersch des cette rentrée. De plus, une offre à Dudelange et Belval est prévue.

Foire de l'éducation

Au printemps 2022, une semaine nationale de l'enfance est prévue. Et une Foire de l'éducation se tiendra du 2 au 4 mai à Luxexpo The Box.

(Nicolas Martin/L'essentiel)