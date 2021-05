Ces objets trouvés et leur lot d’histoires insolites

Un set de raclette, un bateau gonflable, une prothèse dentaire... Au service des objets trouvés (SNOT) de la police grand-ducale, on trouve des choses surprenantes. «Les gens perdent un peu de tout. On se demande parfois comment ils font», raconte le responsable Nico Richard. Et puis il y a les grands classiques: les documents d'identité (8053 en 2020), cartes de crédit (2998), clés (1731) et téléphones mobiles (883).

Comment retrouver ses objets perdus?



La déclaration de perte d'un objet peut se faire dans un commissariat ou en ligne avec un certificat Luxtrust. Pour retrouver quelque chose, il faut contacter le Service national des objets trouvés via snot@police.etat.lu ou par téléphone 244 24 4070. Les bureaux de police ont accès à la liste des objets trouvés.

Et si la pandémie a un peu freiné la tendance en 2020 (20 940 objets retrouvés), ce chiffre grimpe avec celui la population. En 2017, 19 210 objets avaient été retrouvés. En 2019 c'était 31 417. Cette année on est déjà à 8 297 objets remis à la police, 5 178 restitués et 10 035 déclarations de pertes.

Jusqu'à 10 000 euros

Apportés après huit jours depuis les postes de police du pays, ils sont conservés trois ans au SNOT au Findel. Et près de trois quart des objets peuvent être restitués aux propriétaires voire à l'inventeur (celui qui l'a trouvé). Parfois au terme de vraies enquêtes. Les objets non-réclamés, sont détruits (téléphones...), vendus aux enchères par l'Etat ou donnés à des œuvres caritatives (vêtements).

Et les membres du service ne manquent pas d'anecdotes insolites ou touchantes. Car souvent dans la pièce ou sont stockés les objets des larmes coulent en retrouvant un bijou, une alliance. Nico Richard se souvient aussi de cet «agent communal qui avait trouvé une enveloppe avec 10 000 euros. Non réclamée, il n'avait pu la récupérer, car il était en service lors de sa trouvaille. Les caisses de l'État en ont profité».

Il raconte ces documents renvoyés en Inde en Australie, la joie de touristes américains qui ont pu récupérer tout l'argent de leur voyage oublié dans un taxi (5000 dollars). Mais certains préfèrent ne rien réclamer. Comme cette veste avec de la drogue dans la poche ou, dernière mode, les drones volant sans autorisation.

(L'essentiel/Nicolas Martin)