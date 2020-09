Le Luxembourg est (de loin) le pays le moins meurtrier

Les homicides sont rares au Luxembourg, et cela se remarque dans les statistiques. D'après une étude Eurostat menée en 2017 et révélée mercredi, le Luxembourg arrive au dernier rang en matière de meurtres, et de très loin! Avec 0,2 homicide pour 100 000 habitants, le Grand-Duché se situe derrière l'Allemagne et l'Irlande qui comptent tout de même... le double de meurtres en proportion (0,4).

Si le Grand-Duché n'échappe pas aux agressions ni à d'autres types de criminalité, le pays s'affirme néanmoins comme l'un des plus sûrs au monde. Qui plus est, les chiffres d'Eurostat ne prennent pas en compte la population beaucoup plus importante du Luxembourg en journée. Ce qui renforce encore le constat statistique effectué...

D'après les derniers chiffres de la police, 4 homicides ont été commis au Grand-Duché (3 meurtres et 1 assassinat) en 2019. Aucun fait divers de ce type n'a été porté à la connaissance du public en 2020.

À l'autre bout du classement, la Lettonie détient le triste record de 3,75 meurtres pour 100 000 habitants, devant la Lituanie (2,82) et l’Estonie (2,28). Les pays baltes seraient donc les pays les plus meurtriers d'Europe.

Bien plus que nos voisins en tout cas. En plein débat sur l'insécurité, la France (0,5) se situe en bas de classement avec un taux d'homicide à peine supérieur à celui de l'Allemagne, et en dessous de la moyenne européenne (0,8). Le cas des régions d'outre-mer est très particulier puisque Mayotte est la région d'Europe la plus meurtrière (5,3) juste devant la Guyane (4,3).

À noter la mauvaise place au classement de la Belgique qui se retrouve 8e dans l'UE mais 1er en Europe de l'Ouest avec un taux d'homicide à 1,1 pour 100 000 habitants.

(Thomas Holzer/L'essentiel)