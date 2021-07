«On a entendu un grand bruit et vu des éclairs»

«On a entendu plein de voitures klaxonner, alors on est sortis pour voir»: Mirko habite rue de Mamer, à Bertrange, juste en face du passage à niveau où s'est déroulé un incident impressionnant lundi, peu avant 14h. Alors que son véhicule était engagé sur les voies, coincée entre les barrières, une automobiliste a eu «à peine quelques secondes pour sortir de sa voiture afin de se mettre à l'abri». Un train est alors venu percuter la voiture, et poursuivre son élan au-delà du lieu de l'impact. «On a entendu un grand bruit et on a vu des éclairs électriques puis le train s'est arrêté un peu plus loin».

«La dame n'a heureusement pas été blessée, mais a été très choquée», raconte le riverain. «D'autres automobilistes présents se sont mis à pleurer». Des voitures de police sont rapidement arrivées sur les lieux, ainsi que plusieurs ambulances. Aucun blessé n'est à déplorer, selon les CFL, pour lesquels la faute ayant mené à cet accident incombe à l'automobiliste, qui n'aurait pas respecté le code de la route.

La circulation a été arrêtée sur la ligne entre Luxembourg et Kleinbettingen puis le trafic a repris vers 15h10, a précisé l'opérateur ferroviaire. «Seul un passage à niveau supprimé est un passage à niveau sûr», écrivent les CFL, qui ont accéléré la suppression de ces infrastructures jugées dangereuses. Au total, 25 l'ont été entre 2015 et 2020. Il en reste encore 116 dans tout le pays.

(Marion Chevrier/L'essentiel)