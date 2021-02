L'union fait la force pour les centres de formation privés

Elle n'a que cinq mois, mais la jeune Fédération des centres de formation privés agréés et non conventionnés (FCF) grandit très vite. «La crise du Covid a changé la donne pour les centres de formation privés du Luxembourg», expliquent Naouelle Tir et Fernand Wolter, membres fondateurs.

À cause des restrictions liées à la pandémie, «nous ne pouvions plus recevoir nos apprenants en présentiel». Par ailleurs, la loi du 24 juillet 2020 «ne nous incluait pas sur la liste des 26 secteurs vulnérables éligibles à des aides d'État non remboursables», ajoutent-ils. Il fallait s'unir pour mieux défendre un secteur en difficulté. Et c'est donc en septembre 2020 que la FCF est née sous l'égide de la confédération luxembourgeoise du commerce. Très vite, l'union a fait la force.

Des projets dans les tuyaux

Le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, a été à l'écoute et suite à une réunion, dès le mois d'octobre, les centres de formation privés ont pu également être éligibles aux aides non remboursables. Une belle première victoire et surtout une grande bouffée d'oxygène pour la filière de la formation privée.

Reconnue, écoutée et comprise, la FCF et son CA regroupés autour du président Tom Girardin ont enchaîné les rendez-vous. En novembre 2020, «nous avons rencontré des représentants du ministère de l'Éducation nationale pour exposer notre mission, note Naouelle Tir. Nous nous sommes aussi entretenus avec Monsieur Romain Heinen, de l'Administration des enregistrements et la TVA, au sujet de l'application d'un taux de TVA réduit».

D'autres projets sont dans les tuyaux, comme des discussions avec l'Adem pour réfléchir à des partenariats, la rédaction d'une charte de déontologie ou encore la création d'un site Internet propre à la FCF et l'organisation de cycles de conférence sur la formation est en route. Forte déjà d'une trentaine de membres, la FCF entend rallier beaucoup d'autres centres de formation qui souhaitent faire entendre leur voix.

