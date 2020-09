Vendredi, 9h30, le salon virtuel Moovijob Tour Luxembourg ouvrait. 11 000 candidats inscrits au préalable, 800 recruteurs pour le compte de 165 sociétés étaient prêts pour les entretiens par visioconférence. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

Le salon de recrutement, considéré comme l'un des plus importants du pays, avait accueilli quelque 12 000 candidats l'an dernier. Pour cette édition 100% virtuelle, des tests ont été effectués pour permettre des connexions massives. Mais «le Moovijob Tour a été victime de son succès. Nous avions testé pour 15 000 à 20 000 personnes en même temps. Durant la matinée, on était près des 40 000», indique Yannick Frank, le directeur de Moovijob. Si le site était toujours accessible, c'est le système de visioconférence qui ne fonctionnait plus correctement. «Près d'une visio sur trois a pu se faire. Notre équipe informatique a pu proposer une solution vers 14h», ajoute-t-il.

Toujours est-il que ce dysfonctionnement a suscité des frustrations du côté des candidats et des recruteurs. Ils ont mis en place un plan B pour entrer tout de même en contact: via la plateforme mais sans le son, par téléphone, messages LinkedIn. «On le vit comme un échec, mais on n'a aucun regret d'avoir organisé l'événement. Nous étions à deux doigts de faire quelque chose de grandiose», conclut Yannick Frank. Une analyse sera effectuée ce lundi et des réflexions seront menées pour organiser un autre Moovijob Tour, peut-être sur inscriptions cette fois.

(Marion Mellinger/L'essentiel)