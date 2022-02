«L'énergie verte que l'on importe va manquer ailleurs»

Chaque année un peu plus tôt. Le Luxembourg a atteint lundi, le 14 février, son«overshoot day», selon l'étude Global Footprint. Seul le Qatar a fait pire (10 février). Ce jour «du dépassement» est celui où un pays franchit son quota de ressources énergétiques pour l'année, qui permettrait une consommation durable. En 2019, c'était le 19 février.

«Cela veut dire que le Luxembourg vit au dessus de ses moyens comme tous ses voisins d'ailleurs. Mais comme le pays va économiquement un peu mieux, on consomme plus de ressources», note Patrick Losch, membre du Conseil supérieur pour un développement durable. Il rappelle toutefois que «la consommation de carburant par les frontaliers ou les véhicules en transit est attribuée au Luxembourg comme celle de notre centre cargo aérien, où beaucoup de trafic est destiné à toute l'Europe. Nous en profitons par des emplois mais sommes pénalisés dans ce calcul».

S'il faudrait les ressources de huit planètes Terre pour que le monde vive au rythme du Grand-Duché, près d'un tiers de la consommation du pays serait liée aux frontaliers ou au tourisme à la pompe. Les retirer ne suffirait pas à faire du Grand-Duché un bon élève.

«Cela ne suffit pas»

Les solutions: réduire sa consommation d'énergie. «On constate qu'on exagère. Par exemple notre consommation de viande a des répercussions sur celles des terres.», avance Patrick Losch qui appelle aussi a inciter davantage chacun a produire de l'électricité via les panneaux photovoltaïques. «C'est gentil d'importer de l'énergie verte mais elle va manquer ailleurs», insiste-t-il assurant que le Conseil travaille a des actions concrètes. «Ce type de classement réveille les gens, mais ça ne suffit pas. Et plus on attend plus la situation sera difficile à rétablir».

Responsable des statistiques de l'énergie et des comptes de l'environnement au Statec, Olivier Thunus juge cet indicateur «intéressant en terme de sensibilisation» mais il se dit plus mesuré sur sa capacité à «mesurer l'évolution de la consommation des luxembourgeois» en raison de critiques sur la méthode de calcul.

55% de CO2 en moins d'ici 2030?

Le Statec a lancé il y a un an une étude pour dissocier différentes empreintes environnementales (territoire, carbone, eau, matériel) et mieux mesurer la consommation réelle des résidents dans et hors des frontières. Si les résultats seront dévoilés cette année, les premiers éléments révèlent par exemple que les émissions de C02 liées aux activités de consommation des résidents restent plus importantes sur le territoire national qu'à l'étranger, d'où sont importés de nombreux produits.

Reste que pour atteindre d'ici 2030 la réduction de 55% des émissions de C02 par rapport à 2005, le Luxembourg devra faire encore plus d'efforts que d'autres pays en raison de sa forte dynamique démographique, insiste Vincent Hein de la Fondation Idea. En tenant compte des émissions par tête, il estime que la baisse devra localement être de 73%. A ce stade le Luxembourg s’est fixé l’objectif de faire baisser les émissions de C02 de 64% dans le secteur du bâtiment ou encore de de 57% dans les transports ou encore de 20% dans l’agriculture.

(Nicolas Martin/L'essentiel)