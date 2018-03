Des plots rétractables vont arriver en ville

Selon des informations de L'essentiel, la ville de Luxembourg songerait à multiplier les plots rétractables dans le centre-ville. Interrogé sur le sujet, Patrick Goldschmidt, échevin à la mobilité, a confirmé l'existence de ce projet: «Certes, il n'a pas encore été chiffré et nous n'avons pas encore voté de budget en la matière, mais le projet est plus qu'avancé. Et nous travaillons d'ailleurs en étroite collaboration avec la police grand-ducale».

Cinq braquages en trois mois



Cinq braquages en trois mois



Depuis le début du mois de janvier, le Grand-Duché a été l'objet de cinq braquages: une station-service à Mertert, une bijouterie à Echternach, une bijouterie à Esch-sur-Alzette, une seconde bijouterie à Luxembourg-Ville et un distributeur de Post à Niederanven. Les auteurs n'ont dans l'immédiat été arrêtés que dans l'affaire du braquage de la bijouterie Goeres, mardi.

L'objectif est de limiter l'accès des voitures aux zones piétonnes ainsi qu'aux différents ministères. «Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, certains n'hésitent pas à venir stationner un peu n'importe où dans les zones piétonnes», reprend Patrick Goldschmidt.

Mais la mise en œuvre de cette infrastructure a aussi des vertus sécuritaires. «Ces plots peuvent être en effet dissuasifs. Dans le contexte du braquage survenu mardi, il est dommage qu'ils n'aient pas déjà été installés. Car ils auraient certainement contraint les braqueurs à laisser leur véhicule beaucoup plus loin et peut-être auraient-ils pu être interceptés plus tôt», souligne Patrick Goldschmidt, qui veut accélérer les choses.

(Gaël Padiou/L'essentiel)