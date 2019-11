Le statut unique a donné les mêmes droits aux ouvriers

«C'était une réforme sociale d'une importance cruciale, se rappelle Mars Di Bartolomeo, député socialiste et ministre de la Sécurité sociale, de 2004 à 2013. Si vous demandez aux ministres de l'époque quel a été leur plus grand succès, ils vous répondront que c'était le statut unique». Aujourd'hui, toutes les personnes travaillant dans le secteur privé sont des salariés et jouissent des mêmes droits. Cela paraît banal. Mais le statut unique, qui a mis fin à la différence de traitement entre ouvriers et employés privés, n'existe que depuis dix ans.

Les discussions étaient ardues. Donner les mêmes droits aux ouvriers qu'aux employés demandait un effort aux patrons et pour les syndicats, il s'agissait d'obtenir une compensation pour certaines concessions. Selon Mars Di Bartolomeo, le statut unique était surtout porté par Jean-Claude Juncker, alors Premier ministre, Jean-Claude Reding, alors président de l'OGBL, et lui-même.

Votées en mai 2008 et entrées en vigueur le 1er janvier 2009, ses émanations les plus visibles sont la Caisse nationale de santé, qui est le résultat d'une fusion de plusieurs Caisses, et la Chambre des salariés. Mais il a surtout mis un terme aux discriminations du code du travail à l'encontre des ouvriers en introduisant la généralisation de la continuation de la rémunération en cas de maladie ou encore en adaptant les indemnités de départ des ouvriers à celles des employés. Pour Mars Di Bartolomeo, le grand défi d'avenir est de maintenir le système de sécurité sociale à un niveau élevé et de garantir la qualité de ses prestations.

(Maurice Magar/L'essentiel)