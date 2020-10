Baskets aux pieds et GSM en main contre le cancer

Cette année, le Broschtkriibslaf est annulé mais la lutte contre le cancer du sein ne s'arrête pas pour autant. La course habituellement organisée à l'abbaye de Neumünster sera virtuelle. Pour ne pas oublier cette maladie et continuer le combat, l'association a prévu un challenge sous forme de défis photos. «Les gens qui veulent contribuer à la lutte contre le cancer du sein doivent prendre une photo d'eux en pleine activité sportive, lors d'une balade ou un tour à vélo et la partager sur le site du «Broschtkriibslaf» pour faire un don. Chacun met ce qu'il a envie». Ceux qui participeront auront peut-être la chance d’être tirés au sort à la tombola organisée en novembre et de remporter des prix comme une nuit à l’hôtel ou encore un repas au restaurant.

Lancée depuis le 15 septembre, la plateforme affiche déjà plus de 8 000 euros récoltés. L'association espère atteindre 30 000 euros pour le 15 octobre. Avec l'enveloppe, l’ASBL va financer le matériel d’information mais aussi soutenir des formations de spécialistes, précise Mariette Fischbach, présidente de l’association.

Un symbole de plus de 2 mètres

«Avec le coronavirus, faire tenir 2 000 coureurs à l'abbaye de Neumünster est impossible pour nous, se désole Astrid Scharpantgen de l'ASBL. Il y a des participantes encore fragiles dû au cancer». «C'est sûr, on est déçus que la course n'ait pas lieu mais il faut continuer à soutenir la cause», tient à préciser Bibi Wintersdorf, ambassadrice de l'évènement. Chaque ambassadeur sensibilisera aussi à sa façon le public durant le mois d'octobre. «D'ailleurs samedi matin, une marche sera organisée à Junglinster et l'après-midi, ce sera un tour guidé des meilleures vues», ajoute Mariette Fischbach.

Durant ce mois de lutte contre le cancer du sein, les hôpitaux mettront en place plusieurs actions. L'établissement Robert Schuman exposera des portraits des femmes ayant vaincu le cancer dans le cadre de leur action «Superheroesgopinkinoctober» (les super-héros portent du rose en octobre).

Pour l'occasion, un ruban rose de plus de deux mètres de haut sera également mis en place devant les différents sites des hôpitaux. «Les visiteurs pourront se prendre en photo devant le symbole et la partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Superheroesgopinkinoctober pour montrer leur soutien», détaille la cellule communication. «Le cancer du sein nous touche tous, chacun connaît quelqu'un qui l'a eu». Au Centre Hospitalier de Luxembourg, la sensibilisation sera faite plutôt au travers d'articles d'explications de la maladie, de sa prévention. «Ce sera bien entendu différent, il n'y a pas de journée prévue cette année mais c'est l'opportunité d'essayer une nouvelle forme de communication», précise Nadine Kohner, responsable de la cellule communication du CHL.

(mm/nk/L'essentiel)