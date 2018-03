Des stratégies pour bien développer fibre et 5G

Le conseil d’administration d’Orange Belgique, dont dépend la filiale luxembourgeoise de l’opérateur télécoms, s’est tenu au Grand-Duché, pour la première fois depuis une douzaine d’années. Au-delà du symbole, c’était l’occasion de faire le point sur l’engagement du groupe français au Luxembourg, et de passer au crible la stratégie pour les prochaines années.

Parmi les sujets abordés, le déploiement de la 5G, technologie qui permet d'accélérer la transmission des données sur smartphone. Sur ce point, Gervais Pellissier, directeur général délégué opérations en Europe (hors France) d’Orange, est formel. «Notre préférence va à un partenariat avec POST et Tango pour déployer l’infrastructure. Si on mutualise les investissements, on aura plus de chances d’aller plus vite».

Fibre optique résidentielle à développer

«Pour des critères économiques, mais aussi environnementaux, il est plus probant de construire une infrastructure plutôt que trois», abonde Werner De Laet, CEO d’Orange Luxembourg. Les discussions sont déjà engagées, et elles vont dans le bon sens, assurent les dirigeants.

Autre domaine où Orange Luxembourg est prêt à coinvestir, la construction de réseaux pour déployer la fibre optique résidentielle. Un secteur où il a peu de marge de manœuvre pour jouer sur les tarifs. «Il y a aujourd’hui un prix de gros de la fibre très élevé par rapport à ce qui se pratique ailleurs. On ne voit pas d’ouverture à un coinvestissement, et on n'ira pas investir dans un troisième réseau fixe», conclut Gervais Pellissier.

(Mathieu Vacon/L’essentiel)