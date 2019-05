Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Festival Clap de fin pour le Food For your Senses

Le festival de musique Food For Your Senses, qui s'est tenu entre 2007 et 2017, se tiendra pour la dernière fois ce week-end, au Kirchberg, à Luxembourg. L'édition 2019 sera notamment marquée par le retour des rockeurs luxembourgeois Eternal Tango et Inborn!, qui se reformeront pour l'occasion. D'autres groupes luxembourgeois se produiront également sur scène, comme De Läb, Mutiny On The Bounty, Say Yes Dog et Seed To Tree. Côté international, les prestations de Kate Tempest, Kokoroko, La Jungle et Juniore seront notamment à suivre.

«Da/Da »d'Eternal Tango:

Photographie Se faire tirer le portrait façon XIXe siècle

Ce samedi au camping Fuussekaul, à Heiderscheid, le public sera invité à découvrir le collodion humide, remontant à l'origine de la photographie, et à se faire tirer le portrait façon XIXe siècle, dans le cadre de l'European Collodion Weekend. «Avec un temps de pose de quinze secondes, une capacité à capturer tous les détails de la peau et à passer à travers le maquillage, le collodion humide ne ment pas. Il nous révèle tel que l'on est», souligne Séverine Peiffer, de Lanterne Magique, l'organisatrice.

Jeux Une ludothèque éphémère à Dudelange

Les bénévoles de Ludoland ont sélectionné une cinquantaine de jeux qu'ils déballeront ce samedi, à Dudelange, pour jouer avec le public. C'est une véritable ludothèque éphémère qu'ils installeront ainsi au centre Hild. «Il y aura un espace de jeu d'éveil pour la petite enfance, un autre pour les jeux symboliques comme les déguisements, les dinettes… un autre encore pour les jeux de construction, et un espace pour les jeux de société, traditionnels et en bois», énumère Romuald Morhs, président de Ludoland.

Animation Les trains vont siffler en anglais au Fond-de-Gras

Ce dimanche, le Fond-de-Gras baignera dans une ambiance aux accents anglo-saxons. Pour la seconde édition du John Cockerill's Day, les visiteurs vont ainsi pouvoir plonger dans la culture britannique et irlandaise en découvrant des whiskys, de la littérature ou encore des cigares. La nouveauté de cette édition sera la présence d'Anne's Kitchen, qui dévoilera ses secrets pour réaliser un «tea time» à la luxembourgeoise lors de son show cooking. Les dandys, eux, vont se refaire une beauté auprès de Ferder, barbier authentique. Pour s'y rendre, ce sera en Train 1900. Plusieurs départs sont prévus depuis son quai de Pétange.

Portes ouvertes La ferme d'équitation invite les familles

Pendant l'année, l'ASBL Mathëllef soutient les personnes souffrant de maladies psychiques, au Mutferter Haff, avec l'aide des chevaux. Ce dimanche, la ferme d'équitation ouvrira au public. Les visiteurs feront du poney et des tours en calèche. Un spectacle équestre est prévu. Au-delà des activités liées aux chevaux, il y aura de la musique et des jeux.

Spectacle Le Luxembourg du Rire à Mondorf

Le Luxembourg Du Rire, ce samedi à 19h, au Casino 2000, réunira un plateau d'humoristes (Fary, Jason Brokerss, Charly Nyobe, Observateur Ebène, Kader Bueno le magicien), pour un spectacle haut en couleur. De 14h à 15h, les artistes signeront des dédicaces au Saturn Luxembourg.

Aperçu de l'humoriste Fary:

Soirée Découvrir les cultures à Tétange

Des élèves du Lycée technique de Lallange invitent à une soirée de multiculturalité ce vendredi, à 19h, à la Schungfabrik, à Tétange. Il y aura un quiz et des dégustations de cuisines variées.

Concert La scène punk à l'honneur à l'Atelier

La scène punk sera mise en avant ce vendredi à l'Atelier, avec les Américains Jawbreaker. Basé à Los Angeles, le groupe emmené par Blake Schwarzenbach s'est reformé en 2017 après une pause de 21 ans, et offrira son tout premier concert au Luxembourg.

«Fireman» de Jawbreaker:

Salon Faire le plein de tissus à Luxexpo The Box

Les amateurs de couture pourront refaire le plein de matériel au Salon du tissu ce samedi, de 10h à 17h, à Luxexpo The Box. Des rencontres avec des écoles et créateurs de mode sont également prévues.

Sortie club Un rappeur du Cap-Vert

Avec ses hits «Akredita», «Valor Dum Lágrima» ou encore «Metamorfose», Batchart s'est imposé comme l'un des rappeurs capverdiens du moment. Il se produira en showcase ce vendredi soir (23h) au Lenox Club à Luxembourg.

«Akredita» de Batchart feat Djodje & Coral ESJB:

