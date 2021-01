«Nouveau visage pour le sud-​​ouest de la capitale»

Une heure durant et devant près de 900 spectateurs réunis virtuellement devant leurs écrans, François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a organisé, ce jeudi 28 janvier en début de soirée, une réunion relative à l'arrivée du tram dans le quartier de Howald d'ici 2023. Et François Bausch de souligner, d'emblée, que l'ensemble de ces travaux concernent tous les modes de transports et donneront, au final, «un nouveau visage au sud-ouest de la capitale pour les 50 prochaines années».

Quid du contournement d'Hesperange?



Concernant le futur contournement d’Hesperange, «en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, on espère une réunion en présentiel, car beaucoup de choses sont en cours», a reconnu François Bausch.



«Si un contournement est justifié dans ce pays, c’est bien celui-là», a ajouté le ministre, «car il changera complètement la mobilité. Pour Hesperange et ses habitants, ce sera très important. Nous avons examiné beaucoup de choses dans le détail pour voir comment rendre de la qualité de vie aux habitants, comment apaiser le trafic pour que de belles places puissent être aménagées. La procédure publique sera clôturée d’ici l’été».



«Nous proposerons des réunions d’ici Pâques en fonction de l’évolution de la situation. Les projets seront affichés dans la commune et les citoyens pourront les consulter. Il faut clôturer tout ça et après l’été et le conseil de gouvernement devra faire un choix. Une loi de financement sera ensuite votée par la Chambre des députés».



«Le contournement passe par une zone Natura-2000», a reconnu François Bausch, «mais je suis optimiste, car nous avons peaufiné ce travail. Ne perdons pas 10-15 ans dans ce dossier et il faut faire quelque chose qui fonctionne de A à Z. C’est le dernier élément du puzzle». Ancienne N3 et nouvelle N3



«La route de Thionville actuelle sera un boulevard urbain agréable», s'est voulu ambitieux, François Bausch.«Il y aura toujours des possibilités pour les voitures, mais peut-être une zone de 30 km/Heure. Il faut faire de cette route quelque chose d’agréable et de très accessible pour les êtres humains. A ce moment-là, le contournement d’Hesperange sera terminé». Vos questions attendues



Si vous êtes concernés de près ou de loin par les travaux qui s'annoncent, le ministère invite le public intéressé à transmettre ses questions à l’adresse e- mail communication@mmtp.etat.lu



«Comme je le dis toujours, l’extension d’un tram, c’est beaucoup plus», a rappelé François Bausch, «et on a saisi l’opportunité pour créer des plateformes d’échange. Le réseau d’échange sera donc réorganisé, le contournement d’Hesperange-Alzingen sera réalisé et il faut ternir compte de l’ensemble, c’est un projet multi-modal qui représentera un grand saut qualitatif pour les quartiers du sud-ouest de la capitale». D'ici les prochaines semaines de ce début d'année 2021, les travaux de construction de la nouvelle N3 et de l’extension du tram vers la Cloche d’Or vont débuter et le ministre a jugé opportun de donner de nouveaux détails sur l’extension du réseau tram, le développement d’un réseau cyclable, la construction d’un véritable pôle d’échange pour trains, bus et tram pour améliorer la mobilité des personnes.

Partie consistante de cette présentation virtuelle: les travaux qui vont être entrepris à proximité de la rue des Scillas à Howald, une des sections de la commune d'Hesperange liée à la commune de Luxembourg. «C'est la partie la plus difficile», a reconnu François Bausch, «car nous entrons vraiment dans la zone urbaine avec des maisons, des entreprises et des commerces». «La rue des Scillas sera agrandie avec des espaces suffisants pour les piétons et les cyclistes. Aujourd’hui, la rue est assez étroite et on veut améliorer le projet de développement. Il faut de l’espace pour les cyclistes, les piétons et un arrêt de tram. Une rue avec deux fois deux voies. Nous discutons avec les propriétaires de ces terrains, tout n’est pas encore finalisé, mais les discussions sont constructives. Plusieurs options se présentent à nous et j’espère que l’on arrivera à se mettre d’accord sur une option».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)