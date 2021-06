De plus en plus de résidents violent la loi sur les déchets

«Depuis deux ans, c'est un fléau», déplore Thomas Roselli, le responsable adjoint de la brigade des douanes de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle). «De plus en plus» de résidents luxembourgeois ou belges, particuliers ou professionnels, se rendent en France pour déposer leurs déchets sur des sites naturels ou sur d’anciens sites industriels à l’abandon, constate la préfecture de Meurthe-et-Moselle. «42 tonnes de déchets avaient été interceptées en 2020 et nous en sommes déjà à 50 tonnes en 2021», note Thomas Roselli.

La préfecture a convié la presse ce mercredi matin à une opération à la frontière franco-luxembourgeoise, à Hussigny-Godbrange (Meurthe-et-Moselle). La brigade des douanes de Mont-Saint-Martin a ainsi contrôlé les véhicules qui arrivaient du Grand-Duché. En une heure, les douaniers ont intercepté un véhicule immatriculé au Luxembourg. Mais en fouillant la voiture, ils n'ont pas trouvé de déchets. «Beaucoup souhaitent échapper à la fiscalité luxembourgeoise et belge sur le recyclage des déchets et ne vont pas à la déchetterie, souligne Frédéric Carre, sous-préfet de l'arrondissement de Briey. Pourtant, ces dépôts sauvages posent de nombreuses problématiques de sécurité et de santé publique. D’une part en matière de risques de pollution de l’air et des sols, et d’autre part en ce qui concerne le risque incendie».

50 à 75 euros d'amende par kilo

Le sous-préfet souligne que depuis le 1er janvier dernier, seuls les déchets de plastique non dangereux facilement recyclables, c'est-à-dire triés et non contaminés par d'autres déchets, peuvent être exportés vers des pays tiers pour recyclage. En outre, il est nécessaire d'être muni pendant le trajet d'un document d'information (CERFA n°14133) et du contrat entre la personne qui organise le transfert et le destinataire.

Quels risques pour les contrevenants? «La personne qui dépose illégalement des déchets verts (terre non polluée, herbe) s'expose en théorie à une amende de 50 euros par kilo, explique Thomas Roselli. Cela passe à 75 euros par kilo pour les déchets orange (gravats, béton, déchets ménagers...). Le douanier précise toutefois que le barème est dégressif en cas de grosse saisie, et que d'autres critères sont pris en compte, comme la volonté de ne pas dissimuler lors des contrôles, ou le cas de récidive. Par exemple, une société luxembourgeoise a été contrôlée en janvier avec 17 tonnes de déchets, sans autorisation pour franchir la frontière. Dans la mesure où elle était récidiviste, elle a dû payer une amende de 3 000 euros.

(Olivier Loyens/L'essentiel)