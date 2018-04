Sur la route, le fauteuil roulant assimilé au piéton

La présence la semaine dernière d'un fauteuil roulant électrique sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A4 était pour le moins surprenante. D'autant que la réglementation en matière de véhicules habilités à circuler sur l'autoroute est claire.«Au terme de l'article 2 du code de la route luxembourgeois, le fauteuil roulant n'est pas considéré comme un véhicule routier, mais est assimilé au piéton. Et à ce titre, il lui est formellement interdit de rouler sur l'autoroute et même au milieu de la route», confie Claude Paquet, du service circulation et sensibilisation routières du ministère des Infrastructures.

Au regard de l'article 156 du code, la circulation sur les autoroutes est réservée aux voitures, camions, bus et motocycles susceptibles de réaliser en palier une vitesse de 40 km/h au moins. L'article précise en outre qu'elle est interdite en revanche pour les cyclomoteurs, les quadricycles légers et les tracteurs...

Et pourtant, lors de manifestations, il n'est pas rare de voir des tracteurs emprunter l'autoroute? «On est là dans une situation exceptionnelle pour laquelle des autorisations spécifiques ont été demandées», explique le service circulation et sensibilisation routières. Pas d'accès à l'autoroute non plus pour les voiturettes sans permis, qui atteignent pourtant les 40 km/h. «Elles sont assimilées à des cyclomoteurs, donc l'interdiction est totale».

(Gael Padiou/L'essentiel)