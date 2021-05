Moins de la moitié des fumeurs veulent arrêter

L’année 2019 avait été catastrophique pour la lutte contre le tabac. 2020 n’a guère été meilleure. Selon l’enquête TNS Ilres réalisée pour la Fondation cancer, 26% des habitants du Grand-Duché ont fumé en 2020 et 17% ont allumé au moins une cigarette par jour. Le Luxembourg compterait ainsi 135 000 fumeurs dont 88 000 fumeurs quotidiens. Des chiffres «nettement au-dessus de la moyenne de ces dix dernières années», note la Fondation cancer. «La dernière fois qu’un taux de tabagisme supérieur à 25% avait été enregistré remonte à il y a plus de 15 ans, en 2005.

Ce sont les jeunes les plus gros fumeurs: 33% des 18-24 ans et 32% des 25-34 ans. Et si les hommes restent les plus accros à la nicotine (27%), les femmes ont tendance à les imiter: elles étaient 18% à fumer en 2016, elles sont aujourd’hui 25% voire même 32% dans la tranche d’âge 25-34 ans. À noter qu’à l’inverse, les toutes jeunes femmes (18-24 ans) fument moins en 2020 qu’en 2019 (30% contre 38%).







Un paquet à 20 euros

Ce qui inquiète la Fondation cancer, c’est l’absence de volonté d’arrêter la cigarette, qui tue un millier de personnes chaque année au Luxembourg. Ils ne sont que 48% à indiquer vouloir en finir avec le tabac: au début de la décennie écoulée, ils étaient environ 60% à déclarer vouloir combattre leur dépendance.

Des chiffres et des attitudes qui font dire à la Fondation cancer que «la politique antitabac du Luxembourg n’a jusqu’ici porté aucun fruit». Et de réclamer la hausse des prix du tabac: «C’est, selon la Banque mondiale, la solution la plus efficace pour réduire à un minimum la consommation de tabac - surtout chez les jeunes», écrit la Fondation. «Si un paquet en vient à coûter non plus six euros mais 20 (comme c’est le cas en Australie), les gens seront moins enclins à se mettre à fumer».

La Fondation plaide aussi pour que les messages de prévention soient diffusés plus largement et que le législateur adopte de nouvelles règles telles l’interdiction de la publicité pour les produits du tabac sur le point de vente et l’introduction du paquet de cigarettes neutre. «En résumé, le Luxembourg doit prendre enfin des mesures qui se sont déjà révélées efficaces à l’étranger», conclut la Fondation.

(mc/L'essentiel)