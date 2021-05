Un couple agressé par deux hommes armés

Vers 22h lundi, un homme et une femme ont été agressés et volés par deux individus, à l'angle de la rue Schouppe et de la rue Rabatt, à Echternach. Munis d'une arme «type pistolet» selon la police, les agresseurs ont réussi à prendre la fuite à pied.

On ignore la nature des objets volés, mais les deux hommes, vêtus d'une tenue sportive sombre, étaient toujours recherchés mardi matin. Un appel à témoins est lancé.

(nc/L'essentiel)