Apporter «de la souplesse» aux entreprises

«L’idée est de veiller à ce que les entreprises ne soient pas étranglées pendant cette période, il faut une certaine souplesse», a réagi André Bauler (DP), président de la commission Finances à la Chambre, à l’issue d’une réunion à laquelle ont participé le ministre Pierre Gramegna (DP) et les directeurs des administrations des Contributions directes et de l’Enregistrement. Ceux-ci ont promis «une extrême souplesse» concernant le recouvrement des sommes dues à l’État.

Pendant les débats, Pierre Gramegna a notamment assuré que le paiement des avances de cotisations serait «automatiquement reporté pour l’horeca et pouvait l’être sur demande pour les autres secteurs». Les administrations ont assuré répondre aux contribuables «le plus rapidement possible». Les recouvrements aux particuliers et entreprises ont été suspendus pour les dettes de 2020, soit un manque à gagner de 100 millions d’euros pour la seule Administration de l’enregistrement. Ceux qui ont lieu concernent les impayés des années antérieures. «Il ne faut pas qu’une entreprise profite de la situation pour ne pas payer des sommes dues depuis des années», reprend le président de la commission.

«Personne n’a envie de voir des faillites s’accumuler»

Le point le plus controversé a été celui sur les intérêts moratoires, qui s’appliquent aux dettes non remboursées. «Nous trouvons que le taux de 0,6% par mois, donc 7,2% par an, est beaucoup trop élevé. Nous réclamions un abaissement», a expliqué Laurent Mosar (CSV), dont le groupe politique est à l’origine des échanges du jour. Mais le ministre est resté inflexible, rappelant que le taux restait à 0% pour les quatre premiers mois, avant une montée progressive jusqu’à 0,6% au bout de seulement trois ans. Le CSV «n’exclut pas de continuer à pousser le gouvernement à changer de position sur ce sujet», selon le député chrétien-social.

Un échelonnement des dettes peut toujours être demandé, mais il sera étudié au cas par cas, ont indiqué les responsables. «Personne n’a envie de voir des faillites s’accumuler, les administrations regardent aussi la situation de l’emploi», conclut André Bauler.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)