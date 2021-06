Luxair repeint son Dash-​​8 en soutien à la cause LGBTIQ

Un De Havilland Canada Dash 8-400 de la compagnie Luxair survole actuellement l'Europe. Sa particularité? Il est aux couleurs de l'arc-en-ciel depuis le 1er juin 2021, comme l'indique le site aerotelegraph. L’objectif de la compagnie aérienne luxembourgeoise est d'apporter son soutien à la communauté LGBTiQ + et ainsi donner l'exemple pour davantage de tolérance envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles.

«L'inclusion est une valeur fondamentale qui doit être protégée et promue », a indiqué Luxair dans un communiqué. Plusieurs symboles arc-en-ciel ont été peints sur l'avion, mais également à l'intérieur de l'appareil avec cette identification: LX-LQC.

We just wanted to say... You are all welcome onboard ! #LuxairFlyPride #PrideMonth2021 #BePrideBeLuxembourg ️‍ pic.twitter.com/RRzWmTyDxt