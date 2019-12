Les enfants ont appris sur la nature tout en s'amusant

Sensibiliser les enfants à la nature et à la protection de l'environnement dès le plus jeune âge: telle est la mission du Syndicat intercommunal pour la conservation de la nature (Sicona). Pour ce faire, il organise des activités en plein air dans tout le pays. Jeudi a eu lieu la remise du fameux «Ëmweltdiplom» (diplôme d'environnement) aux enfants de Dudelange.

Sicona propose ses activités de loisirs depuis 2008 et collabore étroitement avec les écoles du Luxembourg. En 2019, le syndicat a organisé 600 activités aux quatre coins du pays. À Dudelange, les enfants ont pu prendre part à 23 activités extrascolaires et 14 activités dans le cadre de leur scolarité.

Le concept est basé sur le principe de Pestalozzi, qui consiste à «apprendre avec la tête, avec le cœur et avec les mains», explique Marielle Dostert, la dirigeante du service pédagogique du Sicona. Et c'est un franc succès. Il n’y a qu’à observer avec quel entrain les enfants s’aventurent dans les bois. Les groupes d'enfants explorent non seulement la forêt, mais également les ruisseaux, les étangs et les prairies. Selon Marielle Dostert, les activités autour du feu et de la cuisine font surtout la joie des plus petits. En raison de la forte demande, le Sinoca envisage d’accroître son offre le samedi, dès 2020.

(lh/L'essentiel)