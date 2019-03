Quelques rues bloquées à cause de chutes d'arbres

Annoncées dimanche, les rafales de vent ont commencé à sévir sur le Luxembourg. Même si les vents les plus violents sont attendus dans le courant de la matinée, des premiers dégâts avaient été constatés aux premières heures de la journée, avec notamment des arbres tombés sur des routes.

L'ACL annonçait ainsi, peu avant 9h, plusieurs rues à éviter, car actuellement bloquées à la circulation ou entravées par des arbres. Il s'agit:

- de la N14 entre Reuland et Blumenthal

- du CR 347 entre Schieren et Stegen

- de la rue de Schandel à Everlange (commune d'Useldange)

- du CR 115 entre Cruchten et Schrondweiler

- du CR 101 entre Kopstal et Mamer

- du CR 352 entre Bastendorf et Houschterhaff

- du CR 116 entre Useldange et Schandel

- du CR 15 entre Feulen et Heiderscheid

- du CR 102 Schëndelsermillen et Keispelt - de la rue Delt à Harlange - du CR 324 entre Hosingen et Obereisenbach

(L'essentiel)