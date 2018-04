Les résidents gagnent plus que les frontaliers

Les travailleurs frontaliers représentaient près de 45% des emplois au Luxembourg l’année dernière. Un chiffre non négligeable pour l’économie luxembourgeoise. Afin de mieux connaître les habitudes de consommation de cette population, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) et le Luxembourg institute of socio-economic research (LISER) travaillent de concert sur une étude depuis 2014. Ainsi, les frontaliers consomment des produits et utilisent des services tant au Luxembourg que dans leur pays de résidence. Ils dépensent presque 20% du revenu du ménage au Luxembourg.

L’étude qui porte sur quelque 2 400 ménages frontaliers (de Belgique, d’Allemagne et de France) montre aussi des écarts significatifs en termes de revenus. «Le revenu brut médian des ménages employés résidant au Luxembourg est 30% plus élevé que celui des frontaliers», écrivent notamment les auteurs. La plus grande richesse des frontaliers, en matière de patrimoine, concerne la résidence principale. 71% d’entre eux sont en effet propriétaires de leur bien immobilier.

L’étude de la BCL et du LISER a également été élargie au temps passé dans les transports pour se rendre au travail. Quand les résidents passent, en moyenne, 23 minutes par trajet pour aller travailler, les frontaliers y laissent 46 minutes de leur temps. Ils se déplacent d’ailleurs principalement en voiture.

(Patrick Théry/L'essentiel)