«On est déjà passé à deux doigts du drame»

«La mort du lycéen tué à l'arme blanche en janvier a été un choc, mais il y a eu d'autres incidents où l'on n'est pas passé loin. On n'en a pas parlé car l'issue a été moins dramatique», témoignent Daniel Reding et Alain Kieffer, de l'Association générale des professeurs de l'enseignement secondaire et supérieur (Agess).

Le ministère de la Sécurité intérieure a livré ses chiffres sur les violences commises par des mineurs. Il évoque une situation «assez stable». Pourtant, en 2020, la justice a traité 24 cas de coups et blessures. Un total inédit depuis 2012 (28), bien au-delà des douze cas traités en 2019 et quatre en 2018. Les affaires de vols et extorsions avec violence ont aussi explosé (23 traitées en 2020). Des mineurs cumulant les deux, on relève 38 inscriptions au «Registre spécial de la jeunesse», à hauteur de 2012 (39).

«Un phénomène d'entraînement»

Le ministère de la Justice tempère: «Il peut exister un décalage entre le moment où le fait a été commis et le prononcé. L'Agess s'inquiète. «Le nombre et la violence des cas est en hausse. Pour une broutille, on en vient aux mains, voire on sort le couteau, relatent les enseignants, qui précisent que «ce ne sont pas "les jeunes" mais "certains jeunes". La grande majorité des élèves sont sans histoires».

Comme les autorités, l'Agess écarte l'idée de gangs, mais évoque «parfois un phénomène d'entraînement dans un groupe d'amis». Pour elle, «le manque d'encadrement à la maison joue un grand rôle». Les profs se sentent seuls, «les directions se retrouvent à réintégrer des élèves sans savoir qu'ils ont été auteurs d'infractions».

(Séverine Goffin / L'essentiel)