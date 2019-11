Dix vendeurs de drogues arrêtés en dix jours

Pour ceux qui doutaient de l'action de la police dans la lutte antidrogues, voilà une communication rassurante. Les forces de l'ordre indiquent que plusieurs arrestations ont eu lieu, dans la capitale mais aussi à Esch-sur-Alzette, depuis moins de dix jours. Entre le 28 octobre et le 5 novembre, «la police a pu arrêter au total dix vendeurs de drogue».

Dans le détail, la plupart ont été arrêtés en flagrant délit de transaction. Huit autour de la gare à Luxembourg-Ville, parfois en journée, et deux à Esch-sur-Alzette. La police indique que dans plusieurs cas, le dealer a avalé la drogue pour échapper aux contrôles. Ainsi, un scanner a révélé la présence de seize balles de cocaïne dans le ventre d'un individu.

Ces contrôles ont également permis d'engager des perquisitions chez les suspects, et d'autres drogues, de l'argent liquide et des GSM ont pu être saisis. Tous ont été arrêtés et présentés à un juge d'instruction.

(nc/L'essentiel)