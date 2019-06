Le jihadiste Duarte veut «rentrer au Luxembourg»

Plus de trois ans après la parution d'une vidéo de propagande de l'État islamique, dans laquelle Steve Duarte exécute un otage, le résident portugais originaire du Luxembourg est apparu dans une interview donnée à la télévision kurde Rudaw TV et traduite par RTL.

Désormais en captivité dans un camp en Syrie, très amaigri et vêtu d'une combinaison orange, l'homme de 30 ans se confie en long et en large sur son parcours. Des propos à prendre avec un certain recul, notamment lorsque le terroriste présumé explique qu'il souhaite «rentrer au Luxembourg pour revoir sa famille, reprendre le travail» et «apprendre les bases de la vie et sa religion» à ses deux enfants âgés de 3 et 2 ans.

«Je suis prêt à aller en prison»

Se présentant comme repenti, Steve Duarte se dit «prêt à aller en prison», au Luxembourg, «pour son erreur qui mérite sanction».

Arrivé en Syrie en 2014, via Istanbul, et après un voyage de 15 à 17 heures en bus, «pour poursuivre des études religieuses», celui qui habitait auparavant à Meispelt, a vécu les heures les plus sombres et mortifères de Daech. Affilié à la «section média», il affirme qu'il «ne voulait pas se battre».

Mais la réalité du terrain militaire s'est avérée bien différente. Gravement blessé par un éclat de balle à la colonne vertébrale, Steve Duarte «est resté six mois sans bouger», avant d'être transféré au bureau des blessés.

«Ma mère avait peur d'envoyer de l'argent à un groupe de criminels»

Sans nouvelles de sa femme, il a finalement été arrêté et transféré dans un camp à Al-Baghouz Fouqani, à la frontière irakienne. Autant dire que son discours rédempteur oblige à une certaine nuance: «Je n'ai pas vu de bons comportements ou de bonnes valeurs morales chez Daech. Je leur ai dit tout de suite que ce n'était pas bien ce qu'ils faisaient».

L'interview nous apprend par ailleurs que l'ancien rappeur amateur est resté en contact avec sa mère, à qui il demandait de l'argent. «Mais elle avait peur d'en envoyer à un groupe de criminels. Moi je voulais sortir ma femme et mes enfants de ces zones».

(Thomas Holzer/L'essentiel)