Reconvertis, ils racontent leur changement de vie

N'étant plus aussi épanouis dans leur métier, certains lecteurs de L'essentiel ont choisi de changer complètement de carrière. Ils ont quitté le monde des banques, de la finance et du droit pour se tourner vers des professions qui leur correspondent, dans des secteurs très divers. L'événementiel, la photographie, l'esthétique ou encore la vente directe de compléments alimentaires, ils nous racontent leur parcours.

Marie, 47 ans, de la banque à l'esthétique et au bénévolat

«J'ai travaillé pendant douze ans dans une banque. Mon métier me plaisait énormément, et ce jusqu'au dernier jour en raison de la stimulation intellectuelle qu'il m'a apportée. Mais c'est le choix du cœur qui l'a emporté: l'esthétique. Dans le cadre d'une première vague de maîtrise des coûts (bien avant les plans sociaux), il a été demandé à chaque employé d'envisager comment il était possible de diminuer les charges salariales. Avec l'accord de mon responsable, j'ai réduit mon temps de travail. Le jeudi était consacré à mes études. Après le décès d'un membre de la famille des suites d'un cancer, j'ai intégré une ASBL qui m'a mise en contact avec la clinique d'Arlon qui cherchait une esthéticienne bénévole. J'y propose mes services depuis 2019. Dans la foulée, j'ai entrepris et réussi le diplôme de socio-esthéticienne, qui me permet de travailler avec un public fragilisé. J'aime ce métier en constante évolution où il est possible de se former en permanence».

Fina, 47 ans, d'une étude d'avocats à la vente directe

«Après avoir travaillé pendant près de 17 ans dans une étude d'avocats et neuf ans dans une étude d'huissiers de justice, je me suis tournée vers la vente directe de compléments alimentaires. J'ai connu Juice Plus après mon second accouchement en essayant de perdre mes kilos de grossesse. Ayant été conquise et aidée, je me suis dit pourquoi ne pas aider moi-même les autres à atteindre leurs objectifs. Quand mon ancien patron a pris sa retraite, je suis allée dans une autre étude d'huissiers et ça ne m'a pas plu. Ce qui me plaît surtout dans cette nouvelle activité, c'est le contact humain. J'aide les gens à avoir une meilleure vie, à construire leur avenir et ça, c'est un travail très gratifiant. Je fais aussi beaucoup de développement personnel et j'ai acquis une grande connaissance dans la nutrition. Je me sens beaucoup plus épanouie parce que j'ai trouvé ma voie».

Edward, 38 ans, de la finance à la photographie professionnelle

«Après un Master en communication interculturelle, j'ai travaillé pendant deux ans en Angleterre, avant de déménager à Luxembourg en 2008 et commencer à travailler pour BBH quelques jours avant le début de la crise financière. J'y suis resté sept ans jusqu'à ce qu'un certain nombre de restructurations internes me poussent à sauter le pas et quitter mon job pour la vie de freelance. La photographie s'est imposée à moi. Il m'a longtemps fallu chercher ma voie et la photo s'est révélée le médium efficace pour exprimer mes idées. En photographie, on se projette, on surimpose ce qui nous anime et nous fait vibrer sur ce que l'on voit et on transforme la réalité. Ajoutez à cela la possibilité de faire de sa curiosité un atout et de rencontrer tout un tas de gens géniaux dans tous les domaines: la recette gagnante pour moi. Trois ans après avoir quitté mon travail dans la finance, j'ai obtenu une place à BFF, l'une des corporations les plus prestigieuses d'Europe».

Marion, 33 ans, de la finance au secteur de l'événementiel

«Ma carrière dans la finance a duré quatre ans et demi. Au début, je voyageais tout le temps car que je faisais de l'audit externe. Je restais six semaines dans un pays, je revenais trois jours et repartais six semaines. Quand j'ai pris du grade, je me suis retrouvée dans un bureau toute la journée, cela a été difficile. Pour échapper à l'immobilité, je me suis portée volontaire pour organiser la Christmas Party de l'entreprise. Un premier pas dans l'événementiel, "un hasard" mais qui est surtout le fruit de mon implication naturelle. Dernier regard au monde de la finance avant de suivre mon instinct et d'intégrer le groupe MDS comme responsable événementiel. Aujourd'hui, mon agence marketing, Mevengreen, a six ans. Ce que j'aime, c'est que chaque jour est unique. J'ai créé mon équipe. Travailler avec des gens que vous avez choisis n'a pas de prix. C'est retrouver des membres de sa famille chaque matin».

(Sara Lima/Marion Mellinger/L'essentiel)