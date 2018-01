Les élèves aussi priés de diminuer leurs déchets

Limiter ses déchets, ça s'apprend à la maison mais pas seulement. Les écoles font aussi de plus en plus d'efforts pour réduire l'utilisation d'emballages et de récipients jetables, comme l'a détaillé la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, dans une réponse parlementaire publiée mardi.

Dans ce contexte, Restopolis, service de restauration scolaire et universitaire, ne met plus de gobelets recyclables à disposition des élèves et étudiants, ceux-ci n'étant pas toujours correctement triés. Ils utilisent de «vrais» verres ainsi que des tasses en porcelaine. Des gobelets en carton recyclables sont toujours utilisés pour les boissons à emporter en attendant de trouver des gobelets réutilisables adéquats.

Par ailleurs, lors du repas, les élèves devraient bientôt se voir proposer des bouteilles en verre comme alternatives aux bouteilles en plastique. Des cruches d'eau potable sont également mises gratuitement à disposition des convives par Restopolis, souligne la ministre. Enfin, plusieurs mesures devraient encore pousser à réduire les déchets plastiques: des gourdes réutilisables seront bientôt vendues dans les établissements scolaires et des récipients et emballages consignés pourraient aussi être mis à disposition.

