Des wagons intelligents pour le fret des CFL

Traxens, une société française qui fournit des services et données à forte valeur ajoutée pour l'industrie de la logistique, annonce ce mardi que sa solution IoT brevetée de suivi de fret est utilisée sur les wagons de fret connectés de la société CFL multimodal, tout au long du corridor ferroviaire européen et de la nouvelle route de la soie jusqu'en Chine. Traxens et CFL multimodal (CFL) ont commencé à collaborer sur ce projet pilote fin 2018 quand les CFL ont installé des dispositifs Traxens sur des wagons plats pour des trajets en Europe.

Suite à cet essai réussi, le projet a été élargi en début d'année à plus de 20 wagons desservant d'autres destinations européennes. En avril 2019, la technologie télématique de fret ferroviaire de Traxens a commencé à être testée sur des wagons à destination de la Chine. Dans le cadre de sa stratégie de numérisation, les CFL ont pour objectif de rationaliser les opérations de préparation des trains grâce à l'automatisation, et notamment le test de freinage digital.

Transformer des wagons classiques en wagons intelligents

La solution de Traxens fournit des données complètes, précises et en temps réel sur les cargaisons grâce au suivi des actifs en transit partout dans le monde. Cette technologie améliore l'efficacité et la sécurité, engendre une plus grande transparence et une meilleure utilisation des actifs grâce à un meilleur suivi des wagons et des biens, à la géolocalisation et à la surveillance du kilométrage. «La solution de fret ferroviaire de Traxens améliore grandement notre efficacité opérationnelle», ajoute Marc Valette, directeur de l'innovation chez CFL multimodal.

Cet accord avec CFL multimodal est le dernier en date de Traxens pour le secteur ferroviaire. Traxens a déjà démarré des collaborations avec d'autres acteurs clés, tels que la SNCF. En collaboration avec SNCF Logistics, Traxens a développé le Digital Freight Train et ses services à forte valeur ajoutée pour le milieu ferroviaire, en transformant en un temps record des wagons classiques en wagons intelligents. Le projet comprend la géolocalisation, les notifications à l'arrivée, les conditions de transport du fret et la surveillance de l'état des biens transportés, l'assistance numérique pour la gestion des wagons, la maintenance prédictive...

(L'essentiel/afp)