41 nouvelles éoliennes au Luxembourg d'ici 2020

Pour atteindre les objectifs européens de 11% d'énergies renouvelables dans la consommation électrique d'ici 2020, l'éolien continue à être développé. Soler, joint-venture entre les sociétés luxembourgeoises SEO et Enovos, a fait le point ce mardi sur les projets déjà réalisés, et ceux à venir.

La société exploite actuellement sept parcs éoliens, dans le nord et l'est du pays, pour une puissance installée de 90,55 Mw et une production annuelle de 170 millions kWh (équivalent de la consommation de 37 800 ménages). Quatre nouveaux projets sont déjà planifiés et avancés: Garnich (trois éoliennes), Harel-Walter-Eeschpelt dans l'ouest (cinq équipements au lac de la Haute-Sûre), Duelem dans le sud (huit centrales à Dahleim) et le renouvellement du parc Windpower existant (remplacement de quatre éoliennes par une de nouvelle génération, à Mompach). Leur mise en service est prévue pour 2019.

Une éolienne coûte en moyenne 5,5 millions d'euros

Le projet de construction de quatre autres parcs éoliens a aussi été annoncé. Le parc Sudwand comprendra neuf éoliennes sur les territoires de Sanem, Mondercange, Dippach, Reckange-sur-Mess et Rœser. Celui initié avec le syndicat «De Réidener Kanton» à Redange-sur-Attert, Ell et Rambrouch, prévoit six centrales produisant de l'énergie grâce au vent. Elles seront autant à Mersch et Lintgen, sur le parc Miersch.

Dans l'est, le parc Aerenzdall comptera trois éoliennes dans la commune de la vallée de l'Ernz. Pour ces huit nouveaux projets, la production annuelle estimée est de 231,5 millions de kWh. Cela correspond à la consommation de 51 450 ménages et doit permettre des économies de 151 900 tonnes de CO2 par an, selon Soler. L'équivalent en coût de CO2 pour la fabrication, l'installation et la mise en exploitation d'une éolienne équivaut à une année de sa production, sachant que sa durée de vie est d'une vingtaine d'années. Le coût moyen d'une éolienne est de 5,5 millions d'euros, pour un amortissement sur 8 à 10 ans.

Des réunions d'information ont été menées au niveau local pour informer les citoyens des projets, mais aussi les impliquer concrètement s'ils le souhaitent, par une participation financière. Pour ces quatre derniers parcs, «des études portant sur l'environnement et les vents doivent aujourd'hui être menées à l'échelle régionale et locale, avant que les procédures d'autorisation, la construction et la mise en service puissent être planifiées à l'horizon 2019/2020», a précisé Soler.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)