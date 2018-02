Janvier n'avait pas été si meurtrier depuis 17 ans

Le décès, il y a quelques jours, d'un motard belge de 27 ans, a porté à six le nombre de personnes décédées, en ce premier mois de l'année 2018, sur les routes du Luxembourg. Soit un quart du total des victimes sur l'année 2017 (24). Selon les chiffres obtenus par L'essentiel auprès du Statec, il faut remonter à 2001 pour trouver un mois de janvier aussi meurtrier. Un paradoxe quand on sait à quel point la sécurité routière est aujourd'hui une priorité du gouvernement et que les campagnes de sensibilisation se succèdent.

«Un mort est toujours un mort de trop, mais je n'en tire pas de conclusion», préfère réagir Paul Hammelmann, président de la sécurité routière, qui rappelle que trois personnes ont trouvé la mort dans le même accident le 20 janvier. Mais le constat est là, sur les 27 dernières années selon le Statec, seuls les mois de janvier 1991 (9 morts), 1993 (6 morts), 1994 (9 morts), 1997 (7 morts) et 2001 (6 morts) ont été autant ou plus meurtriers sur les routes que janvier 2018. À titre de comparaison, un seul mort était à regretter en janvier 2016 et aucun en janvier 2015.

Le ministère du Développement durable et des Infrastructures confirme qu'il va poursuivre son combat et rappelle néanmoins que «le plan national pour la sécurité routière lancé il y a 4 ans porte ses fruits». Le nombre de morts dans des accidents de la route est en baisse entre 2017 (24 morts), 2016 (32 morts) et 2015 (36 morts).

(NC/L'essentiel)