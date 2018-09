Rafales de vent et pluie ont secoué le Luxembourg

C'est bel et bien la fin de l'été au Luxembourg et dans les régions limitrophes. Avec l'arrivée de l'automne, de fortes rafales de vent ont secouées le pays ce dimanche. Dans ses bulletins publiés à 7h et à 14h, MeteoLux avait annoncé que le sud du pays allait être placé en vigilance orange de 14h à 20h, craignant des orages et des rafales pouvant atteindre une vitesse comprise entre 80 et 100 km/h.

Le reste du pays a quant à lui été placé en vigilance jaune dès midi, à partir du moment où des chutes de pluie importantes, six heures durant, se sont présentées. Des cumuls de de 15 à 25 l/m² étaient annoncés. Au niveau des températures, elles sont restées comprises, tout au long de la journée, entre 16°C et 19°C avant de chuter autour de 5°C en début de soirée. Un retour vers plus de calme est prévu dès lundi.

Plus de 375 appels au 112

Vers 16h, à proximité des frontières française et luxembourgeoise, en Belgique sur la route N81, plusieurs arbres ont été signalés à la hauteur de la sortie Pétange-Rodange-PED, juste avant l'ancien poste de douane. Plus au nord entre le Grand-Duché et la Belgique, des arbres sont également tombés, vers 15h, sur la route reliant Pommerloch à Bastogne. Un Mobile Reporter de L'essentiel nous a également indiqué, sur notre page Facebook, vers 16h30, que des peupliers étaient au sol entre Pontpierre et Bettembourg. Tout près du l’hypermarché Auchan au Kirchberg à Luxembourg, des voitures ont été endommagés vers 16h45.

Sur le coup de 17h22, le corps grand-ducal incendie et secours a indiqué dans un communiqué que les heures précédentes, le CSU 112 a enregistre plus de 375 appels relatifs aux intempéries au Luxembourg. 139 concernaient des arbres renversés ou des branches cassées sur la route et 4 des caves inondées.

