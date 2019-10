Les résidents préfèrent le centre commercial

Les résidents luxembourgeois préfèrent largement effectuer leurs achats en centre commercial plutôt qu'en centre-ville ou en zone commerciale, révèle une enquête de CBRE, le groupe de conseil en immobilier d'entreprise, réalisée cet été auprès de 504 résidents luxembourgeois. 44% des sondés se rendent dans un centre commercial au moins une fois toutes les deux semaines, et 29% au moins une fois par semaine. Plusieurs critères sont pris en compte pour le choix des lieux de shopping: la propreté des installations, le prix des produits, le stationnement, la sécurité ou la facilité d'accès.

Les plus jeunes (18-34 ans) privilégient l'offre commerciale, la variété des magasins et l'accessibilité. Les plus âgés (45-64 ans) font quant à eux plus attention à la propreté, au stationnement et à la sécurité des installations. Les résidents préfèrent également les magasins plutôt que les achats en ligne. Ils sont 60% à avoir consulté une boutique en ligne au moins une fois dans le mois, mais 70% fréquentent plus souvent les magasins physiques. Les magasins «en dur» restent donc dominants malgré la popularité du e-commerce.

Dernier aspect mis en évidence par l'enquête, trois quarts des interrogés estiment que manger fait partie de l'expérience de shopping. Plus de 42% d'entre eux mangent très souvent ou toujours en faisant leurs achats.

(Marion Mellinger/L'essentiel)