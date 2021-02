Vers moins de bâtiments en verre au Luxembourg?

Une révision des normes de construction en termes d'efficience énergétique a été enclenchée en 2020 et devait entrer en vigueur au 1er janvier dernier pour le secteur du bâtiment, au Luxembourg. Mais il n'en est rien. «La procédure a pris du retard en raison de la pandémie. Elle devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2021», glisse à L'essentiel Paul Matzet, responsable communication du ministère de l'Énergie. Le Conseil d'État vient de rendre son avis, «des ajustements sont en cours et le secteur a été informé».

Les changements au 1er juillet prochain ne concerneront, dans un premier temps, que les bâtiments de bureaux. Pour les habitations, ce sera au 1er janvier 2023. «Ce que ça va changer? Les futurs bureaux bénéficieront des mêmes normes d'efficience énergétique que celles déjà appliquées aux constructions de maisons ou appartements. C'est une assez grosse nouveauté pour le secteur», explique Paul Matzet. «On devient nettement plus sévères dans l'utilisation des énergies non renouvelables», ajoute Serge Faber, président de la Fédération des conseils en énergie.

Une «tolérance» sur les projets jusqu'à la fin d'année

Concrètement, ces bâtiments fonctionnels sont amenés à devenir de plus en plus performants en matière de ventilation, d'isolation, de climatisation ou d'éclairage. Avec, notamment, moins d'usage des énergies fossiles. «Des immeubles aux façades entièrement vitrées seront plus complexes à réaliser», poursuit Serge Faber. Plus d'isolation, moins de surface vitrée, c'est l'idée, sauf à développer le quadruple vitrage. «Ce sera concret et efficace, mais avec moins de libertés architecturales», pour M. Faber.

Ces nouvelles normes correspondent à la stratégie internationale de lutte contre le réchauffement climatique. La réglementation s'adapte aussi aux matériaux et techniques qui se modernisent sans cesse dans le secteur de la construction. Pourtant, l'ambition se confronte aussi à la réalité au Luxembourg: isoler toujours plus nos bâtiments fonctionnels réduira l'optimisation du m² déjà très cher dans le pays.

Si elle doit entrer en vigueur au 1er juillet prochain, la réglementation restera néanmoins souple sur les nouveaux projets de construction déjà planifiés jusqu'à la fin d'année. Certains sont élaborés depuis plusieurs mois, voire années, et il serait trop compliqué de les adapter maintenant en quelques semaines. «Mais les normes actuelles et les projets déjà construits au Luxembourg ne sont pas obsolètes, rassure Serge Faber. On devient juste plus sévères».

