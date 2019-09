14 gadgets retirés de la vente à la Schueberfouer

La grande majorité des produits non conformes détectés par les agents de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) ne présentaient que des non-conformités administratives, comme des manquements relatifs aux marquages ou documentations réglementaires, indique le gouvernement dans un communiqué. Ces produits ne présentaient donc pas de risque pour l’utilisateur final.

Au total, 14 articles, dont des pointeurs à laser et des briquets fantaisie ressemblant à des jouets, ont été détectés comme non conformes. Ils ont été interdits à la vente et retirés des stands.

Chaque année, les agents de l’ILNAS effectuent des contrôles dans tous les stands de la Schueberfouer, ainsi qu'auprès des grossistes. Ils examinent en particulier les produits à la mode, comme les peluches à paillettes par exemple.

(pp/L'essentiel)