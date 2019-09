De l'argile brûle, l'école doit être évacuée

Les centres de secours de Mondercange et d'Esch-sur-Alzette ont été mobilisés ce lundi en raison d'un dégagement de fumée à l'école fondamentale, rue Arthur-Thinnes à Mondercange, peu avant la fin des cours, aux alentours de 16h. L'école a dû être totalement évacuée pour des raisons de sécurité et pour permettre aux pompiers et à la police d'identifier la source de cette fumée et détecter un éventuel incendie.

«Il s'agissait tout compte fait d'argile cuite dans un four lors d'une activité avec les enfants. Elle a fait plus de fumée que ce qui était prévu. Nous avons procédé aux constations nécessaires, mais il n'y avait rien, pas d'incendie et pas de dégâts non plus dans le bâtiment», a précisé la police. Cet incident n'a fait aucun blessé, mais sûrement une belle frayeur pour les enfants.

(mme/L'essentiel)