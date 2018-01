Un couac dans le recensement des élèves?

Pour définir le plus précisément possible les besoins pour assurer l'enseignement fondamental dans les communes (postes vacants, équipements...), l'éducation nationale s'appuie sur le programme «Scolaria». Ce dernier doit permettre de recenser la population scolaire résidente. «L'inscription des élèves (...) se fait par le matricule inscrit sur leur carte de sécurité sociale, expliquent les députés Claude Adam et Josée Lorsché (déi gréng). Or dans certaines communes, des élèves (nouveaux arrivants, ndlr) ne sont pas affiliés à la sécurité sociale car les documents requis font défaut».

Selon les députés, «cette situation crée des problèmes au sein de l'organisation scolaire» et les moyens accordés aux communes risquent de ne pas correspondre «au nombre réel d'élèves scolarisés». Si le ministre de l'Éducation, Claude Meisch, confirme bien la situation et avance le chiffre de 44 élèves du fondamental actuellement concernés, dont 18 pour la seule commune de Differdange, il relativise et indique que tout élève peut être recensé «qu'il possède un numéro d'identification nationale ou non».

Un système de matricule intermédiaire est en effet possible le temps que les démarches pour l'obtention d'un numéro définitif ne soient achevées. Du reste «200 élèves» de l'enseignement secondaire sont actuellement inscrits avec un matricule provisoire, complète le ministre.

(NC/L'essentiel)