Vous vous êtes faits beaux pour carnaval

Parmi les festivaliers des cavalcades, il y a deux camps. Ceux qui ressortent le même déguisement chaque année comme un rituel ou comme on sort sa plus belle cravate ou sa robe cocktail pour un mariage. C'était le cas de William, 27 ans, à Diekirch, où se tenait dimanche la première cavalcade de la saison. «Mon costume de magicien fait partie des trois déguisements que je porte depuis plusieurs années à tour de rôle pour les bals de carnaval et les cavalcades», commente le jeune homme.

Dans le second camp, il y a ceux qui succombent aux nouvelles modes. Les Pokémon et les super-héros et héroïnes du moment ont déferlé dans les rues de la ville du Nord. De même que les fillettes revêtues de l'incontournable robe de la Reine des neiges que l'on risque de voir encore longtemps, le second volet du dessin animé étant sorti il y a trois mois à peine.

Pour rivaliser, il y avait les carnavaliers sur leurs chars déguisés en jardinier ou en conducteur de train pour coller à l'actu. Et le week-end prochain, on ressort les costumes pour les cavalcades de Schifflange et Esch-sur-Alzette.

(Séverine Goffin/L'essentiel)