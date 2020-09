«Une montée des discours populistes et irrationnels»

Pandémie oblige, c'est dans un message préenregistré que le Premier ministre du Luxembourg s'est exprimé lors de la 75e séance de l’Assemblée générale des Nations Unies. Un discours largement axé sur la crise du coronavirus et ses conséquences. Xavier Bettel en a ainsi profité pour partager son inquiétude sur «la montée des discours populistes simplistes, voire anti-scientifiques ou irrationnels».

«La crise du Covid a exacerbé les tentations de réduire les libertés publiques au-delà de ce qui était nécessaire. Dans de nombreuses régions et de nombreux États, l’espace civique se réduit comme peau de chagrin. La répression des opposants ou des défenseurs des droits de l’homme devient monnaie courante», a-t-dénoncé.

«Limitations des libertés publiques»

Rappelant que la pandémie constituait «situation d’urgence planétaire» empêchant les différents chefs d'État et de gouvernement de se réunir à New York «la ville la plus ouverte qui soit, la ville de toute les rencontre», Xavier Bettel a introduit son discours en effectuant un état des lieux des grand changement suscités par la crise sanitaire.

«Elle a été accompagnée de limitations des libertés publiques, d’un retour des frontières, d’une remise en question des acquis de la liberté des échanges commerciaux et de l’intégration économique ainsi que d’une mise à l’épreuve sans précédent des systèmes de soins publics et privés».

«L’action isolée constitue un risque pour tous»

Le chef du gouvernement luxembourgeois a également souhaité souligner les réussites, notamment en termes d'entraide: «Nous avons aussi vu de très nombreux exemples concrets de solidarité entre les pays et les peuples. Je pense ici aux évacuations médicales. La rupture des chaînes d’approvisionnement et les obstacles à la circulation notamment de matériel de protection ont également posé un défi important».

« Pour notre part, le Luxembourg adhère à un ordre international basé sur la règle de droit et la souveraineté des États ; il n’y a pas de contradiction entre les deux. L’Organisation des Nations Unies est l’enceinte faîtière du système international et comme telle la garante du multilatéralisme. Dans notre monde globalisé et interdépendant, l’action isolée, non concertée, constitue un risque pour tous, y compris pour ceux qui ne se sentent pas liés par la règle commune», a-t-il conclu.

(L'essentiel)